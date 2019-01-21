В эфире: «Оперные страсти на родине Шаляпина»

Оперные страсти, или Опера гала

Среда, 21:00;

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 21.01.2019

35-й Международный оперный фестиваль Шаляпина открывается в Казани 1 февраля. Гости увидят премьерные постановки оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». На протяжении трёх недель будут кипеть самые настоящие оперные страсти. Главная сценическая площадка фестиваля - Татарский академический театр оперы и балета им. Джалиля.

Этот фестиваль носит имя Шаляпина, но тогда , 37 лет назад его организаторы шли даже на некоторый политический риск, ведь Фёдор Иванович всё ещё числился в эмигрантах. Никто не знал, что из этого может получиться, ведь в то время в оперный театр публика ходила, мягко говоря, неохотно. Однако первый шаляпинский фестиваль - состоялся. Он многое изменил в театре: от штатного расписания до качества спектаклей и интереса публики. Сначала фестиваль был региональным, потом - республиканским, всесоюзным, а ныне он имеет официальный статус международного фестиваля. За эти 37 лет на казанской сцене в дни фестиваля пели, дирижировали звёзды первой величины из многих стран мира. Среди дирижёров - Валерий Гергиев, Гинтарас Ринкявичус, Михаил Плетнёв, а знаменитых оперных артистов - не перечислить. Все спектакли проходили и проходят при аншлагах.

Также фестиваль даёт возможность артистам спеть партии, которых нет в репертуаре родного театра. Модель шаляпинского фестиваля, его эстетические критерии давно уже устоялись. Казанские меломаны в зале живо реагирует на спетую арию, ансамбль и очень ценят хорошую сценографию. А ведь в Казани оперные традиции зародились ещё во второй половине 19-го века. Тогда юный Федя Шаляпин в антрепризе Медведева впервые услышал оперу и был ею, буквально, околдован. Начиная с 1939 года столице Татарстана постоянно действующий Государственный оперный театр.

Чем же шаляпинский фестиваль так привлекателен для публики?

Это всегда очень популярные оперы. Кто же не любит «Аиду», «Мадам Баттерфляй», «Травиату», «Евгения Онегина», «Пиковую даму» «Турандот», «Бориса Годунова»? Это всё спектакли нынешнего фестиваля и всех их объединяет прекрасная, но разная по исполнению сценография и очень понятная публике режиссура. По традиции фестиваль открывается премьерой. Но в этом году в начале фествиаля прозвучат целых две новые постановки оперы Римского–Корсакова «Царская невеста». Плюс к этому два гала-концерта и параллельная программа в казанском Доме актёра. Много дебютантов, восходящих оперных звёзд, среди них виртуозная Юлия Лежнева, хоризматичная Мария Лобанова, безупречный Алексей Неклюдов, брутальный Дмитрий Ульянов. В день рождения Шаляпина, 13 февраля, на фестивале прозвучит самая «шаляпинская» опера «Борис Годунов». В титульной роли - солист Большого театра, народный артист Татарстана, выпускник Казанской консерватории Михаил Казаков. Билеты на фестивальные спектакли и концерты все проданы за полтора месяца до начала события. Радио «Орфей» будет подробно рассказывать об этом самом крупном оперном форуме России.

Николай Рыбинский