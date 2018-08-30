В эфире: «Оперные страсти». Трагическая опера о ламмермурской невесте

Оперные страсти, или Опера гала

Среда,21:00

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 19.09.2018

Когда Гаэтано Доницетти сказали, что Россини сочинил своего «Севильского цирюльника» за двадцать дней, то он сказал: «Я знаю, Россини очень медленно работает». Сам же Доницетти мог сочинить оперу и за неделю, но над этой, о которой пойдёт речь, маэстро работал почти полгода. Как называется эта опера? Где состоялась премьера? Вы услышите её в исполнении легендарных артистов — Марии Каллас, Джузеппе ди Стефано и Тито Гобби.

В среду вечером встречаемся в опере и получаем удовольствие!

19 сентября, 21:00 (мск)