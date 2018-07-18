История о жгучей ревности с кровавой развязкой

Оперные страсти, или Опера гала

Среда,21:00

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 18.07.2018

Однажды композитор Руджиеро Леонкавалло, приехав в Англию в город Манчестер, пришёл инкогнито на премьерное представление своей оперы «Паяцы». Сидевший рядом с композитором какой-то человек по окончанию спектакля закричал: «Браво, какая музыка, шедевр!» А Леонкавалло, пользуясь своей неузнаваемостью, решил пошутить над соседом и сказал: «В этой опере, если есть что-то хорошее и то украдено – у Берлиоза, Бетховена, а финал - полностью у Верди».

А может быть Леонкавалло совсем и не шутил?

Почему эту оперу не приняли на оперный конкурс?

Где состоялась премьера «Паяцев»?

Мы об этом расскажем вам в среду, 18 июля в 21:00 (мск). До встречи в ОПЕРЕ!