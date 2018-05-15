"Бал-маскарад со стрельбой и убийством"

Оперные страсти, или Опера гала

Среда,21:00

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 16.05.2018

В 1792 году ветер французской революции долетел и до берегов Швеции. Здесь готовилась схватка одних сил с другими. А завершилось всё трагически ‑ капитан Анкерстрём на маскараде в Шведской королевской опере одним выстрелом смертельно ранил шведского короля Густава 3-го. Это подлинный факт и драматург Эжен Скриб превратил его в очень интересную, живую историю. И она не могла не привлечь Верди. Либретто под названием «Бал-маскарад» для композитора в 1857 году написали Франческо Пьяве и Антонио Сомма. Верди заключил договор с импресарио Торелли и опера должна была быть показана в Неаполе. Всё было готово к премьере и вдруг…

Что там произошло?

Как из сложной ситуации вышел композитор?

И в каком театре всё-таки состоялась премьера оперы «Бал-маскарад»?

Встретимся в ОПЕРЕ в среду вечером, тогда всё и узнаете….!

Эфир 16 мая в 21:00 (мск)