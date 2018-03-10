По спектаклям Шаляпинского фестиваля

Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 10.03.2018

Николай Рыбинский в программе «Оперные страсти» продолжает рассказ о Шаляпинском фестивале, который проходил в Казани. В передаче звучат фрагменты спектаклей, записанных в дни фестиваля со сцены театра.

Николай Рыбинский: «В Татарский академический театр оперы и балета входит публика – она разная, многие друг с другом даже не знакомы. Но как только прозвучит увертюра, откроется занавес, и всех таких разных людей объединит одно чувство – сопереживание героям оперы. Казанская публика, помимо музыкальной стороны спектакля, очень ценит красивую сценографию. В десяти спектаклях шаляпинского фестиваля она была разной по почерку и технологиям».

Эфир 10 марта 2018 года в 12:30 (мск)