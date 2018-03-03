Оперные страсти на Шаляпинском фестивале

Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 03.03.2018

Специальный выпуск программы «Оперные страсти» посвящен Шаляпинскому фестивалю, который проходил на родине Фёдора Ивановича в Казани. Его главная сцена –театр оперы и балета столицы Татарстана. Этот оперный форум уже давно известен на российском оперном пространстве, артисты стремятся принять в нём участие, казанские меломаны его любят, гордятся им, поэтому каждый вечер аншлаги. В этот раз на 36-ом фестивале было 10 оперных названий, что представил казанский оперный театр, в том числе два премьерных спектакля оперы Верди «Набукко», а также два гала-концерты. В двух программах «Оперные страсти» мы послушаем фрагменты избранных спектаклей, записанных со сцены театра во время фестиваля.

Эфир 3 марта 2018 года в 12:30 (мск)