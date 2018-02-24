«Война войной, а …опера - по расписанию»
«Рахманинов и его «Ундина»
«Два Фёдора»
Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 24 февраля 2018 года в 12:30 (мск)
Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 24.02.2018
«Война войной, а …опера - по расписанию»
«Рахманинов и его «Ундина»
«Два Фёдора»
Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 24 февраля 2018 года в 12:30 (мск)