Война войной, а …опера - по расписанию

Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 24.02.2018

«Война войной, а …опера - по расписанию»

«Рахманинов и его «Ундина»

«Два Фёдора»

Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".

Эфир 24 февраля 2018 года в 12:30 (мск)