«Проспер Мериме - шутник и мистификатор»

Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 16.02.2018

«Болгарские стажёры в Большом театре»;

«Шутки Проспера Мериме»;

«Марио дель Монако и его приключения в опере».

Эти и другие сюжеты – в авторской программе Николая Рыбинского «Оперные страсти».

Эфир 17 февраля 2018 года в 12:30 (мск)