«Проспер Мериме - шутник и мистификатор»

«Болгарские стажёры в Большом театре»;
«Шутки Проспера Мериме»;
«Марио дель Монако и его приключения в опере».
Эти и другие сюжеты – в авторской программе Николая Рыбинского «Оперные страсти».
Эфир 17 февраля 2018 года в 12:30 (мск)
Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 16.02.2018
«Болгарские стажёры в Большом театре»;
«Шутки Проспера Мериме»;
«Марио дель Монако и его приключения в опере».
Эти и другие сюжеты – в авторской программе Николая Рыбинского «Оперные страсти».
Эфир 17 февраля 2018 года в 12:30 (мск)