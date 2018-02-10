«Великий тенор – почётный капитан полиции?»;
«Где публика лучше?»;
«Борис Годунов» - зеркало русской оперы»
Эти и другие сюжеты – в авторской программе Николая Рыбинского «Оперные страсти».
Эфир 10 февраля 2018 года в 12:30 (мск)
Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 10.02.2018
«Великий тенор – почётный капитан полиции?»;
«Где публика лучше?»;
«Борис Годунов» - зеркало русской оперы»
Эти и другие сюжеты – в авторской программе Николая Рыбинского «Оперные страсти».
Эфир 10 февраля 2018 года в 12:30 (мск)