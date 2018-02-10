«Великий тенор – почётный капитан полиции?»

Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 10.02.2018

«Великий тенор – почётный капитан полиции?»;

«Где публика лучше?»;

«Борис Годунов» - зеркало русской оперы»

Эти и другие сюжеты – в авторской программе Николая Рыбинского «Оперные страсти».

Эфир 10 февраля 2018 года в 12:30 (мск)