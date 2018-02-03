«Англия, Гендель и… футбол»
«Кому помешал театр «Пиккола Скала»?
«Опера о падшем ангеле»
Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 3 февраля 2018 года в 12:30 (мск)
Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 03.02.2018
«Англия, Гендель и… футбол»
«Кому помешал театр «Пиккола Скала»?
«Опера о падшем ангеле»
Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 3 февраля 2018 года в 12:30 (мск)