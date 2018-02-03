Англия, Гендель и… футбол

Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 03.02.2018

«Англия, Гендель и… футбол»

«Кому помешал театр «Пиккола Скала»?

«Опера о падшем ангеле»

Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".

Эфир 3 февраля 2018 года в 12:30 (мск)