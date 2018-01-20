«Лейла» или «Искатели жемчуга?»
«Кто сочинил оперу «Медичи»?
«Невероятный дебют в «Ла Скала» Илианы Котрубас»
Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 20 января 2018 года в 12:30
Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 20.01.2018
«Лейла» или «Искатели жемчуга?»
«Кто сочинил оперу «Медичи»?
«Невероятный дебют в «Ла Скала» Илианы Котрубас»
Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 20 января 2018 года в 12:30