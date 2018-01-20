Невероятный дебют в "Ла Скала" Илианы Котрубас

Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 20.01.2018

«Лейла» или «Искатели жемчуга?»

«Кто сочинил оперу «Медичи»?

«Невероятный дебют в «Ла Скала» Илианы Котрубас»

Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".

Эфир 20 января 2018 года в 12:30