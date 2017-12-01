Вебер vs Россини

Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 01.12.2017

«Вебер vs Россини»

«Кого называют доминговскими вдовами»

«Он мог петь даже в «Ла Скала» без репетиций»

Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".

Эфир 2 декабря в 12:30