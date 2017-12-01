«Вебер vs Россини»
«Кого называют доминговскими вдовами»
«Он мог петь даже в «Ла Скала» без репетиций»
Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 2 декабря в 12:30
Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 01.12.2017
«Вебер vs Россини»
«Кого называют доминговскими вдовами»
«Он мог петь даже в «Ла Скала» без репетиций»
Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 2 декабря в 12:30