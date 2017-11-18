Не оперой единой…

Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 18.11.2017

« Кто спас «Русалку» Даргомыжского?»

« Не оперой единой…»

« Как сооружали памятник Чайковскому в Москве?»

Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".

Эфир 18 ноября в 12:30.