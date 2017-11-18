« Кто спас «Русалку» Даргомыжского?»
« Не оперой единой…»
« Как сооружали памятник Чайковскому в Москве?»
Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 18 ноября в 12:30.
Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 18.11.2017
« Кто спас «Русалку» Даргомыжского?»
« Не оперой единой…»
« Как сооружали памятник Чайковскому в Москве?»
Эти и другие сюжеты в очередном выпуске авторской программы Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 18 ноября в 12:30.