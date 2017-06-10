«Что не понравилось Доминго в Москве?»; «Как исправляли ошибки в оценке оперы «Великая дружба?»; «Главный дирижёр Пазовский без кабинета». Эти и другие сюжеты в новом выпуске программы "Оперные страсти".
Эфир 10 июня в 12:30 (мск)
Радиопрограмма: Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 10.06.2017
«Что не понравилось Доминго в Москве?»; «Как исправляли ошибки в оценке оперы «Великая дружба?»; «Главный дирижёр Пазовский без кабинета». Эти и другие сюжеты в новом выпуске программы "Оперные страсти".
Эфир 10 июня в 12:30 (мск)