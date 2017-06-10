И. Стравинский опера «Похождения повесы»

Что не понравилось Доминго в Москве?

Радиопрограмма: Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 10.06.2017

«Что не понравилось Доминго в Москве?»; «Как исправляли ошибки в оценке оперы «Великая дружба?»; «Главный дирижёр Пазовский без кабинета». Эти и другие сюжеты в новом выпуске программы "Оперные страсти".

Эфир 10 июня в 12:30 (мск)

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