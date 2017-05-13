«Чем закончились гастроли Архиповой в Румынии?»; «Есть ли в оперных театрах мафия?»; «Почему артист Краузе стал артистом Петровым?». Эти и другие сюжеты в программе Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 13 мая в 12:30 (мск)
Радиопрограмма: Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 13.05.2017
«Чем закончились гастроли Архиповой в Румынии?»; «Есть ли в оперных театрах мафия?»; «Почему артист Краузе стал артистом Петровым?». Эти и другие сюжеты в программе Николая Рыбинского "Оперные страсти".
Эфир 13 мая в 12:30 (мск)