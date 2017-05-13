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Есть ли в оперных театрах мафия?

Радиопрограмма: Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 13.05.2017

«Чем закончились гастроли Архиповой в Румынии?»; «Есть ли в оперных театрах мафия?»; «Почему артист Краузе стал артистом Петровым?». Эти и другие сюжеты в программе Николая Рыбинского "Оперные страсти".

Эфир 13 мая в 12:30 (мск)

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