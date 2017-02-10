«О какой Кармен писал в своём дневнике Александр Блок?; «Кого называли «украинским Карузо»?; «Почему Каллас не захотела петь с Доминго?». Эти и другие сюжеты в программе Николая Рыбинского.
Эфир 11 февраля в 12:30 (мск)
Радиопрограмма: Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 10.02.2017
«О какой Кармен писал в своём дневнике Александр Блок?; «Кого называли «украинским Карузо»?; «Почему Каллас не захотела петь с Доминго?». Эти и другие сюжеты в программе Николая Рыбинского.
Эфир 11 февраля в 12:30 (мск)