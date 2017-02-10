Фестиваль радио Орфей

Почему Каллас не захотела петь с Доминго?

Радиопрограмма: Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 10.02.2017

«О какой Кармен писал в своём дневнике Александр Блок?; «Кого называли «украинским Карузо»?; «Почему Каллас не захотела петь с Доминго?». Эти и другие сюжеты в программе Николая Рыбинского. 

Эфир 11 февраля в 12:30 (мск)

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