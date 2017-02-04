«Сочинял ли Бородин оперу «Богатыри?»; «Что делает супруга одна в отсутствии супруга?»; «Кто сочинил оперу «Аскольдова могила?» - эти и другие сюжеты в очередном выпуске программы Николая Рыбинского.
Эфир 4 февраля в 12:30 (мск)
Радиопрограмма: Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 04.02.2017
«Сочинял ли Бородин оперу «Богатыри?»; «Что делает супруга одна в отсутствии супруга?»; «Кто сочинил оперу «Аскольдова могила?» - эти и другие сюжеты в очередном выпуске программы Николая Рыбинского.
Эфир 4 февраля в 12:30 (мск)