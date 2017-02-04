Фестиваль радио Орфей

Кто сочинил оперу "Аскольдова могила"?

Радиопрограмма: Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 04.02.2017

«Сочинял ли Бородин оперу «Богатыри?»; «Что делает супруга одна в отсутствии супруга?»; «Кто сочинил оперу «Аскольдова могила?» - эти и другие сюжеты в очередном выпуске программы Николая Рыбинского. 

Эфир 4 февраля в 12:30 (мск)

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