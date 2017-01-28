В новом выпуске передачи Николая Рыбинского: «Джанкарло дель Монако и… сумасшедший дом»; «Каким будет оперный фестиваль на родине Шаляпина?»; «Доминго поёт величайшие песни любви».
Эфир 28 января в 12:30 (мск)
Радиопрограмма: Оперные страсти
Николай Рыбинский
Время выхода: Суббота, 12:30
Дата выпуска: 28.01.2017
В новом выпуске передачи Николая Рыбинского: «Джанкарло дель Монако и… сумасшедший дом»; «Каким будет оперный фестиваль на родине Шаляпина?»; «Доминго поёт величайшие песни любви».
Эфир 28 января в 12:30 (мск)