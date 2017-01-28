Фестиваль радио Орфей

Каким будет оперный фестиваль на родине Шаляпина?

Радиопрограмма: Оперные страсти

Николай Рыбинский

Время выхода: Суббота, 12:30

Дата выпуска: 28.01.2017

В новом выпуске передачи Николая Рыбинского: «Джанкарло дель Монако и… сумасшедший дом»; «Каким будет оперный фестиваль на родине Шаляпина?»; «Доминго поёт величайшие песни любви».

Эфир 28 января в 12:30 (мск)

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