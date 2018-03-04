Юлий Ким: «Когда мои дядья и тетки начинали петь, это был пир души…»

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 04.03.2018

Гость программы «Нездешние вечера» – известный поэт, композитор, сценарист и драматург, выдающийся бард Юлий Ким. В студии радио «Орфей» он поет и рассказывает о своей жизни…

Юлий Ким родился в семье переводчика с корейского языка Ким Чер Сана и учительницы русского языка и литературы Нины Валентиновны Всесвятской. В 1938 году его отец был расстрелян, а мать до 1946 года пребывала в ссылке. После ареста родителей опеку над маленьким Юликом и его сестрой взяла родня по материнской линии. Детям говорили, что мама уехала в командировку. Их первая встреча произошла, когда Юлию было уже девять лет.

«Мы все ждали, когда же мама приедет из своей длительной командировки, – вспоминает Юлий Черсанович. – И однажды мы все вместе пошли ее встречать. Между нашим домом и станцией Ухтомской под Люберцами был небольшой переезд. И я помню, как между соснами на тропиночке показалась невысокая худенькая женщина с небольшим чемоданчиком».

В программе замечательный артист вспоминает свой “дружный и большой семейный клан”, творческие студенческие годы, дружбу с Петром Фоменко, сценические победы и курьезы…

Повтор от 22 марта 2015 года

Эфир 4 марта 2018 года в 20:30 (мск)