Сергей Юрский: "Сопротивление – так и должно быть"

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 25.02.2018

О спектаклях, ролях в кино и театре, актёрах и знаменательных встречах с удивительными людьми рассказывает народный артист России Сергей Юрский в программе «Нездешние вечера».

Сергей Юрский: «Репетировать пьесу, которая называется «Ресепшн» – катастрофа просто! Это детектив в какой-то мере. Но не разбираться, что случилось, а что может случиться».

Ирина Кленская: «Если подумать, то можно, как вам кажется, предотвратить?»

Сергей Юрский: «Вот заболеваю я, то заболевает актриса, а там много народу. Если все начнут болеть, то и сам я скажу, и врачи мне скажут «не годишься»».

Ирина Кленская: «Судьба свела вас с Барышниковым – это тоже фигура, казалось бы, странная в вашей судьбе. Танцовщик, и вдруг вы решились на Хемингуэя с ним».

Сергей Юрский: «В театре спектакль был закрыт, но там играл другой актёр, естественно актёр театра. А когда стали снимать на телевидении, то тут другие несколько требования физиономические. Одно дело смотреть загримированного артиста на расстоянии, другое дело – видеть крупный план. Поэтому здесь появилась, во-первых, Тенякова – это многое определило, главная героиня Брет Эшли. Замечательная работа Михаила Данилова. Но вот Ромеро, матадор – как на телевидении с минимальными возможностями, ни с какими не экспедициями сделать Испанию, как сделать корриду, как сделать ощущение корриды, а может быть через рождающего воображение торреро. И вот тут Наташа говорит: «Позвони Мише Барышникову, потому что он может». Я говорю: «Хорошая идея!» И позвонил».

Эфир 25 февраля 2018 года в 20:30 (мск)