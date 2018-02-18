Сергей Юрский: "Мне никогда «лишь бы играть» не хочется"

Елена Камбурова и Ирина Кленская продолжают беседу с народным артистом России Сергеем Юрским.
Ирина Кленская: «Вам страшно бывает сейчас на сцену выходить?»
Сергей Юрский: «За неё страшно».
Ирина Кленская: «Фаина Раневская была человек сложный...»
Сергей Юрский: «Очень. Всё время приходилось уговаривать, гасить капризы, потому что капризы шли тоже от тревоги, от страха, от того, что может не получиться.
Раневская – это взрывной человек. Я был убеждён, что ей надо играть хозяйку – достаточно страшную женщину, сильную и талантливую. А не няньку, которая заботливая».
Эфир 18 февраля 2018 года в 20:30 (мск)