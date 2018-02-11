Сергей Юрский: "Я навсегда полюбил клубную самодеятельность"

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 11.02.2018

Гость программы «Нездешние вечера» народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Елена Камбурова: «Ваш отец – и театральный человек, и к цирку имеющий отношение, не очень принял начинания юного…»

Сергей Юрский: «До того, пока я высказывал свои намерения, он меня всячески остерегал. Говорил, «ты докажи чем-нибудь, что ты имеешь право на эти намерения». Он один раз увидел меня на университетской сцене в роли Хлестакова и тогда принял. А до этого говорил: «Зачем тебе это дело? Явных талантов не вижу.» Я ответил: «Ты прав». И пошёл на юридический».

Эфир 11 января 2018 года в 20:30 (мск).