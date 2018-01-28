Евгений Князев: "Нужно стараться жить изо всех сил"

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 28.01.2018

О своих ролях, педагогической работе и увлечениях рассказывает актёр театра, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Щукина, народный артист РФ Евгений Князев.

Евгений Князев: «Был Мессинг – очень любил эту роль. Мы играли про человека, которому дано или не дано, каково жить ему с этим. Когда про человека – то тогда можно разговаривать. А когда про эти сверхъестественные способности – вот это я не понимаю, не знаю и про это мы не думали. А вот каково с этим было жить ему? Вот эту сцену, когда он видел этих ребят, а он их обучит, каждый из них погибнет. Мне так больно стало, даже на уровне сценария. Это тяжело».

Елена Камбурова: «Меня потрясает то, что вы любите природу, цветы, и вообще к цветам у вас особое отношение».

Евгений Князев: «Надо же чем-то себя баловать. Когда мы купили дачу, хозяйка, которая нам её продавала, оказалась моей учительницей по танцу в Институте Щукина, - это абсолютнейшая случайность. И она сказала, что здесь хорошее место. Она была балериной Большого театра. Говорила: «Я любила сюда приезжать, разувалась, ходила босиком по траве и куда-то уходила вся отрицательная энергия». Она привозила саженцы, цветы. И я тогда начал этим заниматься. Дети были маленькие. Я садился в машину, в 6 часов вставала, ехал на дачу, часа 2-3 на земле работал, сажал. Потом садился в машину и ехал на репетицию в театр. И всё это я успевал. И когда у меня из семечки маковой, из зёрнышка маленького вырастало и ты понимаешь, что ты к этому имеешь отношение – я так увлёкся».

Эфир 28 января 2018 года в 20:30 (мск)