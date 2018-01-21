Евгений Князев: "Должны же быть нравственные законы"

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 21.01.2018

Елена Камбурова и Ирина Кленская продолжают беседу с актёром театра, кино и телевидения, народным артистом России Евгением Князевым.

Евгений Князев: «Мы сейчас были на гастролях в Петербурге и я поехал на Смоленское кладбище, мне хотелось заехать к Ксении Петербургской. И возвращаясь оттуда, идёшь, смотришь на могилы и там – он статский советник такой-то, он основатель в России того-то. И ты понимаешь, что это были люди, которые служили своему отечеству. Потом я был, чуть ли не в тот же день, в Русском музее, где заседания, думы, какие люди, какие лица. Ну и мне грустно иногда становится – почему не отечеству служат, а служат себе. Это политика, вещь сложная, которую трогать не хочется. Но хочется понять – почему».

Эфир 21 января 2018 года в 20:30 (мск)