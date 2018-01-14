Евгений Князев: "Я вообще очень стеснительный человек"

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 14.01.2018

Гость программы «Нездешние вечера» - российский актёр театра, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Евгений Князев.

Ирина Кленская: «Вы с детства мечтали быть актёром. Это отражалось как-то дома».

Евгений Князев: «Любовь к театру у меня появилась от первого посещения в театр, когда у меня в школе культпоход был в театр. Нас привели в театр, посадили в зрительный зал, все шумят, галдят, друг дружку щиплют – в общем всё как в школе, только в другом пространстве. И тут погас вдруг свет, открылся занавес и я увидел такую красоту, которую я даже представить себе не мог. И это мне запало в мою бедную детскую душу. Мне это так понравилось, я подумал, что я хочу вот туда. Но что это такое «туда» я понятия не имел, но вот туда мне очень захотелось. Я это никому не сказал».

Эфир 14 января в 20:30