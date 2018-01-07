Виктор Сухоруков: "Много чего забылось..."

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 07.01.2018

Известный актёр театра и кино, народный артист России, Виктор Сухоруков продолжает рассказывать Елена Камбуровой и Ирине Кленской истории из жизни, делиться своими мыслями и рассуждениями о разном.

В 1978-м году Сухоруков получил диплом ГИТИСа и по приглашению Петра Фоменко переехал в Ленинград, где стал выступать в Театре комедии имени Н. Акимова. В этом месте актер проработал четыре года, за время которых успел появиться во многих замечательных спектаклях.

После того, как актёр завязал с выпивкой, он стал часто посещать прослушивания в различных петербургских театрах. И тогда Виктор Сухоруков начал выступать в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола, а затем в некоторых других учреждениях. В 1995-м году актеру даже удалось вернуться в театр комедии имени Акимова. Таким образом, черная полоса в жизни актера осталась позади.

Виктор Сухоруков: "Ленинград Достоевского больше меня полюбил, нежели какой другой более праздничный и яркий скульптурный Ленинград. И Акакий Акакиевич особенно гулял со мной, так что город много во мне изменил. И когда я вернулся в Москву, уже 15 лет как, до сих пор многие думают, что я Питерский. Это он меня принял, но не полюбил, как я говорил. А без любви жить было тяжело. Принять принял, да, поглотил, пользовался мной,а вот благодарного города по отношению к себе, влюблённо по отношению к себе, нуждающегося во мне, я такого города так и не встретил...".

Повтор передачи от 21 февраля 2016 года.