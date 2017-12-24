Сергей Бархин: "Режиссёр живет своей жизнью, своими планами"

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 24.12.2017

Четвёртая передача с российским художником, сценографом, архитектором, писателем Сергеем Бархиным в программе «Нездешние вечера».

Сергей Бархин: «Конечно, Гвоздицкий был интеллектуал. Но я бы напомнил, что всё-таки Олег Даль ему соответствовал. И мог с ним играть».

Елена Камбурова: «Вы знакомы были с Олегом Далем?»

Сергей Бархин: «Конечно. Мы даже начали делать один спектакль, но не получилось. Спектакль назывался «Гулянка и двустволка», Мрожек, запрещенный у нас.

Если в детстве я мог бы расстроиться, что меня не позвали на день рождения к кому-то, ну допустим, а все там. А сейчас не только всё равно, кто, где, кого позвали. Мы с Леной сидим, и можем сидеть неделю, 20 дней, 30 дней, вместе… Иногда я могу взорваться на что-то, иногда нужно помогать друг другу. Но нам хорошо вдвоём. С возрастом приходит другое понимание любви».

Эфир 24 декабря в 20:30