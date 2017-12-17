Сергей Бархин: "Наше поколение кончается"

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 17.12.2017

Третья программа «Нездешние вечера» с народным художником России Сергеем Михайловичем Бархиным.

Сергей Бархин: «Есть один странный закон: иногда лучше смотреть текучку по телевизору, чем даже хороший фильм».

Ирина Кленская: «Помните спектакль «Вкус черешни»?».

Сергей Бархин: «Конечно помню. Мы ещё до этого делали «Балладу о невесёлом кабачке». У нас там музыку писал довольно известный джазист и композитор Юра Марков. Он был, по-моему, контрабасист. Какова эта роль в джазе, я не так уж скажу, но музыка была великолепная джазовая».

Ирина Кленская: «Вы же поставили Эрика Сати «Сократа». Тоже философия, и тоже человек достойный…»

Сергей Бархин: «Сати – достойный. Он, между прочим, со всеми художниками был знаком. И он, между прочим, им наигрывал какую-то музыку свою. Конечно, если рядом поставить Вагнера и Чайковского, то Сати – нету такого человека. Но вместе с тем – он есть. Я даже купил книжечку «Воспоминания» Сати. Да – философия. Но философия – это тоже нужно быть авангардистом, чтобы отдать философов таких, как Сократ, Платон и компания, чтобы это женщины пели и играли».

Эфир 17 декабря в 20:30