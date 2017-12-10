Сергей Бархин: "Наша жизнь внезапна"

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 10.12.2017

Гость программы «Нездешние вечера» российский художник, сценограф, архитектор, писатель Сергей Бархин рассказывает о себе, дорогих ему людях, с которыми его свела судьба.

Сергей Бархин: «Я вспыльчивый стал, из-за лекарств, видимо. На одну секунду, а потом «Прости, пожалуйста. Это не я». Я таким не был никогда».

Ирина Кленская: «Кто-то поселился».

Сергей Бархин: «Может быть. Он у меня, во всяком случае, успокаивается. За одну секунду может пройти. Причины – я думаю, лекарства, очень много их принимаю. На самом деле всё чепуха: и кого назначили в Америке президентом, даже успехи приятеля или творения кого-то. Жизнь – больше».

Эфир 10 декабря в 20:30