Памяти Эльдара Рязанова

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 26.11.2017

Памяти Эльдара Рязанова. Беседа записана в июне 2013 года.

В студии радио «Орфей» выдающийся российский кинорежиссер Эльдар Рязанов рассказывает о своей жизни – от бедного детства в эвакуации в Самаре до триумфов «Гусарской баллады» и «Карнавальной ночи», о том, как Барбара Брыльска попала в «Иронию судьбы», а Басилашвили получил пожизненный гарант на съемки в картинах Рязанова, почему режиссеру приходилось шифровать свои стихи, и как Смоктуновского уговаривали на роль Деточкина…

Режиссер признается, что студентом ВГИКа он стал волею случая. «Я не знал, куда поступать, – вспоминает он. – Я хотел стать писателем, но был жутко невежественный. Я приехал из эвакуации, где не было ни театров, ни картинных галерей. В нижнем Тагиле я ходил только в Тайгу за грибами. У меня было одно достоинство – я очень много читал…».

Пройдя трудный экзамен на режиссерский факультет, молодой Рязанов попал в мастерскую знаменитого режиссёра Григория Михайловича Козинцева, который невзлюбил своего новоиспеченного студента. Здесь же во ВГИКе состоялась судьбоносная встреча с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, которого Эльдар Рязанов до сих вспоминает с особым теплом и благодарностью:

«Мы его полюбили невероятно, потому что он был абсолютно демократичен – мы не чувствовали, что рядом с нами великий человек. Классики всего мира дарили ему свои книги с любовными надписями о том, как они его почитают: Том Джойс, Пруст и другие.

Я бывал у него дома неоднократно. У него была трехкомнатная квартира, но жил он очень бедно, и в то же время, по нашим понятиям, очень богато. У него было три машины: ГАЗ-М-1 («Эмка»), какой-то немецкий автомобиль и только что выпущенная «Победа». Советская власть отличалась своеобразием: Эйзенштейн был в немилости, но Молотов разрешил, чтобы ему продали «Победу».

В квартире у него были сплошные книги и кое-какие редкости – например, моржовый клык. Он очень любил всякие экзотические вещи и был, конечно, страстный книжник. Листая его книги по живописи, я впервые узнал, кто такой Дега, кто такой Домье, кто такие импрессионисты и постимпрессионисты. Я очень многое узнал из его невероятной библиотеки.

Ко мне он почему-то относился с симпатией – я до сих пор понять этого не могу. Он был очень компанейский, очень открытый, очень славный и очень сердечный. Нам студентам он давал всякие задания, мы делали какие-то раскадровки, он нами руководил, и мы его все обожали!..»

В 1950 году Эльдар Рязанов окончил ВГИК, защитившись документальной лентой «Они учатся в Москве» и получив за работу диплом с отличием. На протяжении последующих пяти лет режиссер работал в документальном кино на Центральной студии документальных фильмов. А в 1955 году попал на «Мосфильм», где поставил совместно с Сергеем Гуровым первый советский широкоэкранный фильм-ревю «Весенние голоса». Уже через год руководитель киностудии «Мосфильм» И.А. Пырьев буквально заставил Рязанова взяться за кинокомедию. Так появилась картина «Карнавальная ночь», которая имела колоссальный успех. Знаменитый Игорь Владимирович Ильинский сыграл одну из своих лучших ролей — бюрократа Огурцова, а молодые актёры Людмила Гурченко и Юрий Белов стали кинозвёздами.

Повтор программ от 15 и 22 июня 2014 года

Эфир 26 ноября 2017 года в 20:10 (мск)