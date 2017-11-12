Александр Анатольевич Ширвиндт: "Это не профессия, это амплуа"

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 12.11.2017

Вторая программа с Александром Анатольевичем Ширвиндтом - актёром театра и кино, режиссёром и сценаристом, Народным артистом РСФСР, художественным руководителем Московского академического театра Сатиры.

Александр Анатольевич Ширвиндт: "Я ору и всё такое. Просто действильно разбалтываются, с ними нельзя по-другому. Хотя есть и настоящие худ. руководители, Гончаров, Захаров. Гончаров всегда говорил, что каждой труппе должно быть каждой тваре по паре, и чтобы всегда была конкуренция. Вот если будет не один премьер, а два, всё время есть опасность, что вместо одного поставят другого. И это такая инъекция для творчества, для работы".

Эфир 12 ноября 2017 года в 20:30 (мск)