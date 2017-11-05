Александр Анатольевич Ширвиндт: "Я ведь вообще-то музыкант" (3)

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 05.11.2017

Александр Анатольевич Ширвиндт родился в Москве в семье скрипача и музыкального педагога Анатолия Густавовича (Теодора Гедальевича) Ширвиндта и редактора Московской филармонии Раисы Самойловны Ширвиндт. Отец будущего актёра играл в оркестре Большого театра, затем преподавал в Музыкальном техникуме имени А. А. Ярошевского. Родители Александра часто гастролировали с театром в воинских частях, поэтому детство своё он провёл с бабушкой.

В доме Ширвиндтов частыми гостьями были работники искусств, звезды эстрады: Дмитрий Журавлев, Рина Зеленая, Леонид Утесов. Все это подвигло Александра быть актером театра и кино.

Свои студенческие годы Александр Ширвиндт провёл в театральном училище имени Щукина, курс Веры Константиновны Львовой, а после окончания ВУза устраивается на "Мосфильм".

Александр Ширвиндт рассказывает о своих ранних годах, о музыке, о жизни и о многом, многом другом.

Эфир 5 ноября 2017 года в 20:30 (мск)