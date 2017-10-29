Юрий Арабов: «Не думайте, что есть люди, которые не осознают своего величия…»

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 29.10.2017

О том, как работает механика судьбы в программе «Нездешние вечера» продолжает размышлять Юрий Арабов. Писатель и кинодраматург рассуждает о феномене Чайковского, своем поколении художников “антипафосников” и стихах, которые в России “пишет каждый”…

Юрий Арабов: «Я никогда не хотел делать о Чайковском кино. Потому что композитор на экране – довольно невыгодная роль. Всегда возникает вопрос: вот вы показываете такого пошляка, а как же он тогда сочинял гениальную музыку? И вспоминаешь Пушкина, который писал “Средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он…” или Ахматову “Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда”. На самом деле это очень уязвимая ситуация – писать о таких людях. А поскольку я сам человек искусства и знаю, какие демоны рвут всех нас – прежде всего демоны тщеславия и гордыни, то, естественно, когда пишешь о таких гениях, как Петр Ильич, то приходится описывать и весь этот сор. Но сразу же рождается возражение: как вы могли? А сор описываешь потому, что он есть часть того, из чего растет Четвертая симфония…»

О том, как вместе с Чайковским он вошел в мир музыки; о гениях, которые бывают несовершенными людьми и в то же время “проводниками Бога”; о книге «Чудо», в которой автор попытался осмыслить промысел непостижимого, и многом другом – в беседах с Юрием Арабовым на радио «Орфей».

Ранее по теме: Встречи с Юрием Арабовым

«Мы смеялись с Сокуровым 24 часа в сутки…»;

«Мы больны и нам нужна реанимация…»

Эфир 29 октября 2017 года в 20:30 (мск)