Юрий Арабов: «Мы смеялись с Сокуровым 24 часа в сутки…»

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 22.10.2017

О своих сюжетах, фильмах, книгах и персонажах в программе «Нездешние вечера» продолжает размышлять писатель и сценарист, лауреат многочисленных кинематографических премий Юрий Арабов…

О встрече с Александром Сокуровым: «Мне не было необходимости находить с Сашей общий язык, потому что мы с ним вышли из одной, ВГИКовской, купели. Нас познакомила наш преподаватель по русской литературе Ливия Александровна Звонникова. Саша искал сценариста, чтобы экранизировать рассказ Андрея Платонова «Река Потудань» в качестве диплома. Ливии Александровне, наблюдающей нас в разных группах, интуиция шепнула, что мы сможем работать вместе. Она нас познакомила: Саша меня попросил – я написал. А потом вместо 20-минутного фильма он снял двухчасовую ленту. Институт этот фильм не принял: наш ректор тогда сказал, что это пропаганда русской идеалистической философии. Картину было приказано смыть. Мы стали метаться в поисках поддержки, и тогда нас свели с Андреем Арсеньевичем Тарковским, который посмотрел картину и благословил нас. Он же через Юрия Озерова устроил Сашу на Ленфильм, и уже в Питере была снят наш следующий фильм «Жертва вечерняя».

С тех пор Александр Сокуров и Юрий Арабов сняли вместе одиннадцать кинолент, многие из которых входят в крупнейшие фильмотеки мира.

В программе на радио «Орфей» разговор о героях творчества Арабова тесно переплетается с личным пониманием исторических событий и убеждениями самого писателя. Вы узнаете, кто стоит за загадочной смертью Ленина, почему атомная бомба интереснее гранаты и кто проиграл в кастинге на роль антихриста в ХХ веке…

Ранее по теме: «Мы больны и нам нужна реанимация…» (Встречи с Юрием Арабовым)

Эфир 22 октября 2017 года в 20:30 (мск)