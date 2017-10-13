Юрий Арабов: «Мы больны и нам нужна реанимация…»

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 13.10.2017

Гость «Нездешних вечеров» – писатель, поэт и кинодраматург Юрий Арабов, постоянный соавтор фильмов Александра Сокурова, сценарист одиннадцати его картин. О том, каким он увидел Ленина, почему не берется за экранизацию образа Христа, о реакции немцев на «Молоха» и многом другом писатель рассказывает в программе…

«Каин дал начало человечеству, а Авель положил начало сонму святых. В этой прежней парадигме всё и развивается…» (Юрий Арабов)

Юрий Николаевич Арабов родился в 1954 году в Москве. В 1980 году окончил сценарный факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Н. Фигуровского и Е. Дикова. Известность приобрел как автор сценариев к фильмам Александра Сокурова: «Одинокий голос человека» по Андрею Платонову, «Скорбное бесчувствие» по Бернарду Шоу, «Дни затмения» по братьям Стругацким, «Спаси и сохрани» по Гюставу Флоберу, «Камень», «Тихие страницы» и др. В 1999 году Александр Сокуров поставил по сценарию Юрия Арабова картину «Молох» – первую в тетралогии «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Лента была удостоена приза Каннского кинофестиваля «За лучший сценарий». Помимо кино Юрий Николаевич пишет прозу, занимается публицистической деятельностью, преподает во ВГИКе.

Беседы с Юрием Арабовым на радио «Орфей» затрагивают многие проблемы современной жизни, истории, политики и культуры. Писатель размышляет о том, кто виноват в “расчеловечивании” русской культуры, какие вопросы решает современная цивилизация и почему в Германии общественного покаяния на человеческом уровне так и не произошло…

Эфир 15 октября 2017 года в 20:30 (мск)