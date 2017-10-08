Евгений Миронов: «Мы упустили зрителя: он развратил нас – мы развратили его…»

Нездешние вечера

Воскресенье, 20:30;

Программа с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Дата выпуска: 08.10.2017

О создании единого театрального квартала, школе зрителя и хитах Театра Наций в программе «Нездешние вечера» рассказывает его художественный руководитель – народный артист России Евгений Миронов…

Евгений Миронов: «На моих глазах очень многие артисты перестают относиться к профессии как к чему-то живому – например, начинают видеть в ней только заработок. За ними еще долго тянется шлейф популярности, но уже ничего не происходит – они перестают быть интересными. Это смерть, которую они на самом деле в себе не видят. Поэтому я всё время с ужасом прислушиваюсь к себе в каждом спектакле в надежде избежать этой участи…»

Государственный Театр Наций в Петровском переулке — уникальное образование в системе российской театральной культуры. Характер его деятельности столь широк и многолик, что не имеет аналогов в практике современного отечественного театра. Деятельность Театра Наций во многих отношениях носит эксклюзивный характер. Он знакомит российского зрителя с авторскими работами выдающихся деятелей европейского театра, такими как показанные в столице моноспектакли «Владимир, или Прерванный полет» звезды французского театра и кино Марины Влади и «Фауст-Фантазия» по мотивам трагедии Иоганна-Вольфганга Гете «Фауст» в постановке и собственном исполнении одного из величайших режиссеров современности Петера Штайна.

Театр разрабатывает и реализует проекты различных театральных программ, организует и проводит международные и российские фестивали, представляет лучшие отечественные и зарубежные спектакли всех жанров и театральных направлений, продюсирует собственные постановки, и делает все, чтобы стать центром, где воспитывается новое поколение театра.

Среди постоянно действующих фестивальных программ Театра Наций — проект «Шекспир@Shakespeare», Фестиваль театров малых городов России, фестиваль «Другой театр из Франции», участие в проведении фестиваля современного искусства «Территория».

Собственная постановочная деятельность Театра Наций занимает значительное место в российском культурном пространстве. Репертуар театра составляют спектакли всемирно известных постановщиков, отмеченных европейским признанием. Среди них: бессменный хит театра — «Рассказы Шукшина» одного из лидеров современного театра Алвиса Херманиса (Латвия), хореографическая новелла «Бедная Лиза» на музыку камерной оперы Л. Десятникова, переведенная на язык танца известным российским балетмейстером и танцовщицей Аллой Сигаловой, спектакль «Калигула» А. Камю выдающегося режиссера современности Э. Някрошюса (Литва), «Метод Гренхольма» Ж. Гальсерана и «Киллер Джо» Т. Леттса в постановке болгарского режиссера Явора Гырдева. Настоящими театральными событиями стали премьеры последнего сезона — «Фрекен Жюли» по мотивам одноименной пьесы А. Стриндберга в постановке Томаса Остермайера (спектакль уже успел принять участие в фестивале «F.I.N.D.» в берлинском театре «Шаубюне») и «Circo Ambulante» петербуржского режиссера, лауреата многочисленных театральных премий Андрея Могучего.

В афише театра также работы ярких дебютантов — «Шведская спичка» А.П. Чехова в постановке Никиты Гриншпуна, «Письма к Фелиции» по письмам Кафки Кирилла Сбитнева, «Сиротливый Запад» и «Шоша» выпускника Российской академии театрального искусства Туфана Имамутдинова.

О спектаклях, которые “кормят” театр, привлекательности Калигулы и Воланда, человеческом оправдании самых отъявленных злодеев и вещах, которые оправдать невозможно, — художественный руководитель Театра Наций и выдающийся артсит современности Евгений Миронов рассказал в беседе с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской на радио «Орфей» …

Эфир 8 октября 2017 года в 22:00 (мск)