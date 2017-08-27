Вера Васильева: "Творчество всегда связано с любовью"

Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 27.08.2017

Заключительная программа с известной актрисой театра и кино, народной артисткой СССР, дважды лауреатом Сталинской премии - Верой Кузьминичной Васильевой.

Вера Васильева: "Образцова - это чудо из чудес. Мы относились друг к другу с необычайной нежностью. Не было ни одного её приезда, чтобы она ни привезла мне что-нибудь, то оберег какой-то, то тёплое бельё, то какой-то японский красивый халат. В общем она привозила мне всё время что-то, я не знаю, всем ли так, но я была поражена, с какой она нежностью невероятной относилась. И как она меня приглашала всегда в гости. Но я только однажды пошла, и очень чувствовала себя плохо, потому что все знаменитости, и я сидела там той сиротинкой, какой я была в молодости. Я сидела за столом и только и думала о том, как бы мне скорее уйти...".

Эфир 27 августа в 22:00 (мск)