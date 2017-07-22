Евгений Ямбург: "В те годы было работать легче, чем сейчас"

Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 22.07.2017

Елена Камбурова и Ирина Кленская продолжают свою вечернюю беседу с Евгением Александровичем Ямбургом, выдающемся педагогом и общественным деятелем, Заслуженным учителем РФ, доктором педагогических наук, академиком РАО.

Евгений Ямбург: "Веселье духа - это то, что в школе ни смотря ни на что должно быть. Потому что никому не нужен учитель с унылой рожей. Тем более, если есть на кого равняться. Это сейчас разрядка с церковью, а тогда это было вообще нелегально. Очень нужно, чтобы детям в гимназических и лицейских классах преподавали разные курсы, например, великие книги человечества: библия, коран. Потому что в школе мы должны показать не то, что разделяет по конфессиям, а то, что объединяет людей".

Эфир 23 июля в 22:00 (мск)