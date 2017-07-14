Евгений Ямбург: "Школа - это каторга, но для тех, кому она нравится, это сладкая каторга"

Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 14.07.2017

Первая программа с Евгением Александровичем Ямбургом, выдающемся педагогом и общественным деятелем, заслуженным учителем РФ, доктором педагогических наук, академиком РАО.

Евгений Ямбург окончил Московский государственный педагогический институт им. Ленина. Он является разработчиком и автором адаптивной модели школы — новой модели разноуровневой и многопрофильной общеобразовательной массовой школы с набором классов различной направленности, образовательных услуг, открытой, для детей самых разных возможностей и способностей, вне зависимости от их индивидуальных психологических особенностей, здоровья, склонностей, материальной обеспеченности семьи. Самый главный посыл такого образовательного учреждения — не ребенок приспосабливается к школе, а школа адаптируется под возможности, потребности и способности ребенка. Помимо серьезной учебной программы, в ГОУ "Центр образования № 109", возглавляемом Е. А. Ямбургом в течение 30 лет, действует мощная система дополнительного образования: занятия иппотерапией, школа художественных ремесел, клуб путешественников, театральная студия, клуб любителей кино.

Евгений Ямбург: "Я уже больше 40 лет в профессии, и я вам должен сказать, что практически ничего не изменилось. То есть, отношение добра и зла примерно то же. Другое дело, новые проблемы появились, но они скорее внешние все... Я думаю, мы, педагоги, достаточно счастливые люди, потому что мы видим истинную картину. А почему она искажается? Вот если брать контент информационный, то там нужна "клубничка", там нужна острота, нужны драматургические вещи, шокирующие, потому что тогда будет реклама, такой, извините за выражение, формат. И у людей складывается впечатление, что все дети такие, как показывают по телевизору, в фильме "Школа", например. И вполне нормальные, вменяемые, тонкие ребята вообще мало кого интересуют: они не создают контент. Норму труднее продать с точки зрения видеоряда".

Эфир 16 июля в 22:00 (мск)