Ольга Седакова: «Лукавого человека не уловишь – он, как медуза, такой расплывчатый…»

Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 09.07.2017

На радио «Орфей» продолжаются встречи с Ольгой Седаковой. Поэт вспоминает о своих путешествиях в Рим и читает стихотворения Иоанну Павлу II, размышляет о метаморфозах, которые претерпевают древние слова, рассказывает о своих духовных наставниках, учителях и постоянном собеседнике Плутархе…

Ольга Седакова: «Я не люблю писать и никогда не занимаюсь этим просто так. Глядя на многих стихотворцев, которые пишут и пишут, я думаю – почему, каков смысл возникновения этих стихов? Мне важно почувствовать, что это что-то необходимое, что на этом месте должно что-то появиться. Я слышала, что Моцарт, когда у него рождался замысел, уже заранее знал длину будущего сочинения. Мне кажется, что это очень точно – если в произведении есть необходимость, то, может быть, первое, что ты о нем узнаешь, это размер. Допустим, это будет десять строчек – какие, неизвестно, но какие-то десять строчек…»

Эфир 9 июля в 22:00 (мск)

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