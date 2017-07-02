Ольга Седакова: «С нашей стороны был сделан осознанный выбор…»

Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 02.07.2017

О подпольном искусстве второй половины ХХ века, его особой атмосфере и бремени отверженности в программе «Нездешние вечера» рассказывает поэт Ольга Седакова. В своей жизни ей довелось встречаться с писателем Венедиктом Ерофеевым, сотрудничать с композитором Александром Вустиным и бывать на приеме у Папы Римского…

Ольга Седакова: «Виктор Кривулин написал: “И подпольные судьбы черны, как подземные реки”. Это действительно было подполье, в которое никто из нас на самом деле не хотел уходить. Мы не были политическими мыслителями ни в коей мере. К тому же в подполье трудно жить – не хватает солнца всеобщего внимания, какого-то обсуждения, и часто люди просто не выживали».

О тех, кто сломался, но остался в памяти потомков и о тех, кто пробился сквозь мрак лучами своего искусства, о честных стихах и нетленной музыке, о незабываемых встречах и бесценном жизненном опыте – в беседах с Ольгой Седаковой на радио «Орфей»…

Эфир 2 июля в 22:00 (мск)



Ольга Седакова: «Я учила языки, чтобы читать в оригинале любимых авторов…»