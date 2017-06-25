Ольга Седакова: «Я учила языки, чтобы читать в оригинале любимых авторов…»

Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 25.06.2017

В гостях у программы «Нездешние вечера» – поэт Ольга Седакова. О своих особых отношениях с языками, музыкой и словом она поведала в беседе с Еленой Камбуровой и Ириной Кленской.

Ольга Седакова: «Цикл “Китайское путешествие” – один из самых счастливых среди того, что я писала. Он переведен на множество языков, на некоторые даже не один раз. Последний по времени перевод был сделан на китайский язык. Нашелся китайский поэт-переводчик, который знает русский, и так это вернулось туда. А до этого был греческий – “Китайское путешествие” на греческом. Это то, что Гете называл “мировая культура”, а теперь называют “глобальная культура”. Я её вижу просто в собственной жизни – как быстро возникают отклики в разных языках. В нашей стране эта ситуация еще не совсем пережита. Мы до сих пор чувствуем себя замкнутыми в каком-то своем мире. И мы действительно сильно отличающийся мир. Но то, как все человечество сегодня соединено, и как быстро возникает ответная реакции – тронешь в одном месте, отзывается в другом – это наша реальность. Её не было еще совсем недавно».

Ольга Седакова – поэт, филолог, переводчик, прозаик. Родилась Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения и балканистики, кандидат филологических наук. Преподает на философском факультете МГУ. Автор шести книг стихов и двухтомного собрания стихов и прозы; изданы также книги в переводах на английский, французский, немецкий, датский, иврит. Публиковала поэтические переводы (в том числе из Рильке, Целана, Клоделя, Элиота), статьи и исследования о русской и европейской поэзии. Лауреат Премии Андрея Белого (1983), Европейской премии поэзии (Рим, 1995), премии имени Владимира Соловьева «Христианские корни Европы» (Ватикан, 1998), премии Солженицына (2003) и др. Доктор теологии Европейского гуманитарного университета в Минске.

Эфир 25 июня в 22:00 (мск)