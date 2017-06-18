Римас Туминас: «Прочие роли мне важнее, чем главные…»

Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 18.06.2017

На радио «Орфей» продолжаются встречи с театральным режиссером Римасом Туминасом, который ценит умных женщин и стариков-актеров, умеет вглядываться в эпизодических персонажей и верит в “нежную силу театра”…

Римас Туминас: «Чехов наблюдал за жизнью с высоты. Как мы тут бегаем – мечтаем про любовь, про счастье. А он сказал – ну, нету счастья, не для нас оно. Вот без счастья надо как-то прожить, а всё-таки мечтать о нём. И еще важно не обозлиться, если счастье тебя не посетило. И нельзя счастье запустить внутрь, а потом все окна и двери заколотить, чтобы его не выпустить. Не так. Оно прошло мимо, но верить в то, что оно существует – это уже много, это уже где-то рядом с ним…»

Режиссер, который всю жизнь работает в театре, признается, что кино его всегда привлекало и до сих пор не теряет надежды снять художественный фильм. «Но пока что, – говорит Римас Туминас, – меня соблазнили только на оперу»...

Эфир 18 июня в 22:00 (мск)

Римас Туминас: «Я не верю в актера, который устал…»

Римас Туминас: «Я ходил в вечернюю школу, а днем работал сварщиком…»