Римас Туминас: «Я не верю в актера, который устал…»

Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 11.06.2017

О том как гармонизировать мир и учиться жить в этой гармонии, потерявшихся героях русской литературы, творческом пространстве ума и жизни на хуторе – в программе «Нездешние вечера» рассказывает один из лучших европейских режиссеров, лауреат Государственной премии России и Национальной премии Литвы Римас Туминас…

Римас Туминас: «Моя профессия кажется мне иногда такой грязной: я всё копаюсь-копаюсь там где-то в земле, весь грязный, испачканный… Что-то находишь и достаешь камушек, а актер уже обрабатывает этот камушек. Может оказаться и бриллиант. Потом отдает это администрации – те продают. А ты остаешься опять в земле – и снова надо копаться, искать эти драгоценные маленькие камушки…»

Римас Туминас поставил более двадцати пьес в различных театрах Литвы, России и за границей. Из зарубежных работ режиссера хорошо известны – чеховские «Дядя Ваня» (1992) и «Чайка» (1993) в Финляндии, «Дон Жуан» Мольера в Исландии (1995). Спектакль «Маскарад» по Лермонтову, поставленный Римасом Туминасом в 1998 году, стал лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший зарубежный спектакль».

За плечами режиссера – Консерватория в Вильнюсе и диплом в московском ГИТИСе, двадцать лет работы в Государственном академическом драматическом театре Литвы и создание Малого театра Вильнюса. В 2007 году Римас Туминас возглавил московский Театр имени Евгения Вахтангова, став первым иностранным режиссером на посту художественного руководителя крупного государственного театра в России.

Эфир 11 июня в 22:00 (мск)

Римас Туминас: "Я ходил в вечернюю школу, а днем работал сварщиком"