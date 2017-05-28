Чулпан Хаматова: «Музыка – мой иммуностимулятор»

Радиопрограмма: Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 28.05.2017

«Когда говорят, Хаматова и фонд “Подари жизнь”, это не имеет ничего общего. Нет никакой Хаматовой. Есть фонд “Подари жизнь”, это правда. Сама бы я никогда не справилась со всеми сложностями без помощи каждого конкретного человека в нашей команде. Убери любого из этого большого клубка, и все развалится. Формула соединений будет уже не та».

Актриса театра и кино, народная артистка России Чулпан Хаматова продолжает рассказывать, как организована деятельность фонда «Подари жизнь», чем дети занимаются во время лечения, и зачем в больнице клоун…

Чулпан Хаматова: «У нас необыкновенная больница. С нами работают две тысячи волонтеров. У детей обширнейшая программа: их возят на концерты классической музыки, их возят в театр. Внутри больницы – изумительный проект «Третьяковка детям» – висят копии картин из Третьяковской галереи в очень хорошем качестве с полным описанием. Это живопись ХХ века, начиная с русского авангарда. У нас в больнице есть аудиогиды – дети могут взять аудиогид вместе с родителями и послушать экскурсию. Некоторые, кто приезжают из провинции, даже слова “музей” в своей жизни не слышали. А в больнице заняться нечем, и вот они ходят с этими аудиогидами: родители слушают экскурсию, записанную для родителей, а дети слушают запись для детей, которую для них специально адаптировали детские поэты и писатели. Так что кроме всех программ, которые есть по спасению жизни и улучшению здоровья, фонд еще выполняет огромную образовательную и просветительскую миссию…»

Однако, занимаясь столь непростым делом, случаются и моменты отчаяния. Чулпан называет это “синдромом выгорания”. А бороться с ним и со многими другими проблемами повседневной жизни ей помогает музыка.

О том, какую музыку слушает актриса, что ее может растрогать, и как она осваивала мелодекламацию – узнаете в программе «Нездешние вечера» с Чулпан Хаматовой.

Эфир 28 мая в 22:00 (мск)