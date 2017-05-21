Чулпан Хаматова: «Благотворительность сделала меня другим человеком…»

Радиопрограмма: Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 21.05.2017

На радио «Орфей» продолжаются встречи с Чулпан Хаматовой. Для многих не секрет, что важнейшая часть жизни актрисы связана с благотворительной деятельностью. В программе она рассказывает о своем фонде, врачах, для которых не чуждо слово “милосердие”, и невероятных историях выздоровления…

Чулпан Хаматова: «Меня часто злят те люди, которые говорят: “Боже мой, как же их жалко! Откуда у тебя хватает столько сил, нервов на всё это смотреть?”. Я понимаю, насколько неправильно устроено общество: вместо того, чтобы попытаться продуцировать свою жалость в поступок, людям комфортнее находится в этом неком оправдании, в общем-то, своего равнодушия…»

Фонд помощи детям «Подари жизнь» был учрежден в 2006 году актрисами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун. А началось всё с благотворительного концерта в театре «Современник», когда артисткам удалось собрать средства на покупку дорогостоящего аппарата в одну из московских больниц.

«Этот концерт не заинтересовал тогда ни один телеканал или издание, но в конечном итоге аппарат был куплен, а затем куплен еще один аппарат, – вспоминает Чулпан Хаматова. – А потом появилось ощущение, что мы уже в связке, и как бы нам с Диной ни хотелось захлопать ресницами и сказать: “Ой-ой-ой, а у нас свои дела”, надо было продолжать. Потому что нужен был еще один аппарат, и еще, и еще… И был второй концерт, а потом мы зарегистрировали фонд. За всё это время мы помогли более 30 000 детей, учитывая, что лечение онкологии – самое дорогостоящее на сегодняшний день».

Эфир программы 21 мая в 22:00 (мск)

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