Чулпан Хаматова: «Если сразу не относишься к себе серьезно, то и привыкать не надо…»

Радиопрограмма: Нездешние вечера

Елена Камбурова, Ирина Кленская

Время выхода: Воскресенье, 22.00

Дата выпуска: 14.05.2017

В гостях у программы «Нездешние вечера» – одна из самых популярных актрис российского театра и кино, ведущая артистка московского «Современника» и звезда спектаклей Театра наций Чулпан Хаматова…

«У меня нет такого отношения к профессии, как будто это вопрос жизни и смерти. К счастью, она мне приносит много радости. Но как только она перестает мне приносить радость, я сразу начинаю заниматься чем-нибудь другим. Наверное, это мое спасение…» (Чулпан Хаматова)

Чулпан Хаматова и Евгений Миронов в спектакле Театра наций "Фрекен Жюли" (реж. Т. Остермайер). Фото - Кирилл Иосипенко. Источник: http://theatreofnations.ru/

Актерская судьба Чулпан Хаматовой началась с того момента, когда она решительно забрала документы из Казанского финансово-экономического института, где проучилась на тот момент всего несколько месяцев, и пошла поступать в театральный. Подобная смелость и бесстрашие, а также желание попробовать свои силы в чем-то новом – те качества, которые сама актриса называет “основополагающими во мне сегодняшней, и тогда в юности”.

На ее счету множество театральных ролей и более сорока работ в кино. За спектакли «Дневник Анны Франк» (РАМТ), «Три товарища» и «Мамапапасынсобака» («Современник») Чулпан Хаматова удостоена Государственной премии России. А ее работа в суперхитовом спектакле Театра наций «Рассказы Шукшина» отмечена премией «Хрустальная Турандот». При этом большую часть театрального репертуара актрисы составляют ожесточенные и трагические героини, будь то доведенная до отчаяния Катерина в «Грозе» Островского или пресыщенная богатством девица в злободневном спектакле немца Томаса Остермайера «Фрекен Жюли» по пьесе шведского драматурга Стриндберга.

Слушатели радио «Орфей» узнают совсем другую Чулпан Хаматову – не сценическую, а ироничную, рассудительную, ностальгирующую и семейную.

«Меня не интересуют никакие результаты. Если у меня есть возможность репетировать, я наслаждаюсь. Потом с ужасом понимаю, что премьера и что теперь придется выходить на сцену уже в репертуарных спектаклях. Вот это я не люблю. Поэтому даже на спектаклях я стараюсь продолжать репетировать, но не всем партнерам это нравится…»

В программе актриса рассказывает о том, каково сидеть в холодильнике, чем отличаются режиссеры-сантехники от режиссеров-поэтов, почему мужчины страшатся Цветаевой и многом другом…

Эфир 14 мая в 22:00 (мск)