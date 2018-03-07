По маршрутам Петра Ильича Чайковского: Славянский базар и Дом трех композиторов (3)

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 07.03.2018

Адресов Чайковского в Москве – масса, и каждый из них мог бы сопровождаться памятной табличкой и небольшим отрывком из какого-нибудь музыкального сочинения. Наше путешествие продолжается, и впереди нас ждет еще два знаменитых дома, где любил бывать композитор…

«Славянский базар» на Никольской улице – одна из самых дорогих гостиниц, шикарный ресторан и великолепные номера, в которых останавливался Чайковский и одно время даже жил там. Эта гостиница имеет большое историческое значение для Москвы и связана она с именем выдающегося предпринимателя, публициста и мецената Александра Александровича Пороховщикова. Его главной страстью было строительство. Он считал, что «Славянский базар» это не просто гостиница для знаменитых и богатых постояльцев, а место, достойное того, чтобы стать культурным центром Москвы. Во имя этой цели был даже спроектирован специальный концертный зал, в котором несколько раз выступал и Петр Ильич Чайковский.

Еще один дом – по Мясницкой улице – известный также как «дом трех композиторов» (в память о трех великих людях – Ференце Листе, Петре Ильиче Чайковском и Клоде Дебюсси, в разные годы гостивших в его стенах), связан с именем Надежды Филаретовны фон Мекк – русской меценатки, большой поклонницы музыки Чайковского и сердечного друга композитора…

Эфир 7 марта 2018 года в 15:30 (мск)