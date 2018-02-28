Антон Павлович Чехов и Ольга Книппер

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 28.02.2018

Садово-Кудринская, дом Чехова. Вместе с Ириной Кленской и Александром Васькиным мы продолжаем гулять вокруг этого дома по воспоминанием великого писателя.

В этом доме-комоде, как называл его сам Антон Павлович, он жил совсем немного, всего четыре года. Но за эти недолгие года дом успел наполниться множеством воспоминаний. Москва всегда притягивала писателя. Он хотел в Москву, любил этот город, считал его уютным, тёплым. И, несмотря на то, что с Москвой у Чехова не так уж и складывалось, она всё же смогла сыграть в его жизни огромную роль - именно здесь он встретил свою судьбу.

Он встретил Ольгу Книппер на репетиции своей пьесы "Чайка". Обаяние личности писателя, его простота, неумение «учить», «показывать», тонкий юмор сразу покорили артистов. Не устояла и Ольга Леонардовна. Увидев Книппер в роли царицы Ирины на репетиции пьесы «Царь Федор Иоаннович», Чехов тоже проникся к ней симпатией.

Как вспоминала потом Ольга Леонардовна, весь 1898 год был большим светлым праздником ее жизни: окончание драматической школы, открытие Московского Художественного театра и встреча с Чеховым.

Если внимательно, непредвзято прочитать их обширную переписку, то откроется история большой, счастливой и в чем-то, конечно, трагически сложившейся любви...



Эфир 28 февраля 2018 года в 15:30 (мск)