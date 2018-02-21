Антон Павлович Чехов и его Лика

Музыкальный маршрут

Среда, 15:30;

Дата выпуска: 21.02.2018

Мы продолжаем наше путешествие по воспоминаниям об Антоне Павловиче Чехове.

В предыдущем выпуске программы мы затронули тему места в жизни Чехова пепельноволосой девушки по имени Лика, как её звали в узком кругу. Речь идёт о Лидии Стахиевны Мизиновой, с которой Антон Павлович Чехов познакомился осень 1889 года, когда она начала преподавать в гимназии Л.Ф. Ржевской. Именно здесь Мизинова сблизилась с сестрой Чехова и стала бывать в их доме. На Чехова девушка произвела самое сильное впечатление. «Прекрасная Лика», «адская красавица» — так он станет называть ее в письмах.

Пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза, необычайная женственность и мягкость делали ее очаровательной. К тому же Лика отличалась ласковостью и разговорчивостью, была весела и проста в обращении, поэтично верила в Бога, поэтично рассуждала о смерти, и в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостаткам она могла придавать какие-то особые, милые свойства.

Любовь, а скорее влюбленность, но не сильная, не мешающая творчеству, нужна была Чехову для создания свежих сюжетов, для вдохновения, для новых идей. Именно такую влюбленность писатель долгие годы испытывал к Мизиновой, в которой нуждался в самые тяжелые минуты своей жизни. Сохранилась переписка Чехова с Л.С. Мизиновой — своеобразный роман в письмах, умный, ироничный и серьезный одновременно, дающий представление об основных поворотах в их отношениях. Лика в своих письмах более откровенна, непосредственна, эмоциональна. Она не всегда понимает словесную игру Чехова, хочет ясности реальных отношений.

Ясным для Лики было лишь одно — она очень нравится Антону Павловичу, но и только, этого недостаточно для решительного шага. «…и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею», — пишет он. «Ах, как бы я хотела (если б могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везет!» — отвечает Лика.

Эфир 21 февраля 2018 года в 15:30